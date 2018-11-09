Недвусмысленно: Кураторы Кремля грозят «властям» «ДНР» и «ЛНР» расправой. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» запугивание представителей местных «властей» и кандидатов на высокие «должности» – любимый инструмент российских спецслужб. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Уверен, что руководители районных "администраций" оккупированных территорий Донецкой области помнят закрытое совещание российских кураторов с позывными "Чайка" и "Патриот", которые для "глав" этих "администраций" недвусмысленно намекнули на возможное физическое устранение всех недовольных процессами, которые проходят сейчас в этих псевдо-республиках», – сказал он.

«При этом угрозы физической расправы для оппонентов российских фаворитов небезосновательны. Например, в конце октября в Донецке перед сборами псевдо-политической силы "Свободный Донбасс" задержана жена кандидата-неудачника Губарева – Катерина. С ней была проведена жесткая беседа, после чего она сбежала в Ростов-на-Дону. Губарев тоже не принимает участие в этих "выборах"», – продолжил Грицак.

Он напомнил, что также в «ДНР» был осуществлен теракт в отношении другого оппонента «врио главы республики» Дениса Пушилина – Игоря Хакимзянова. «Российские кураторы приняли решение распространить информацию об инсценировке теракта самим Хакимзяновым с целью самопиара, но почему-то Хакимзянов после этого быстро самоустранился от участия в "предвыборной кампании"», – отметил глава СБУ.

Грицак сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых 11 ноября этого года «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. 25 сентября «центризбирком ДНР» зарегистрировал 10 кандидатов на пост «главы республики», допустив их к сбору подписей. При этом часть из ранее заявивших о своем участии в «выборах» не смогли зарегистрироваться. Так, не смог подать документы в «ЦИК ДНР» экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, его из России не впустили в «ДНР». Также невъездным в «ДНР» является Андрей Пургин – первый председатель «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015 года (был смещен с поста, на его место назначили Пушилина, после чего Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР»). Вопреки ожиданиям не подала документы в «ЦИК ДНР» Наталья Захарченко – вдова бывшего «главы ДНР».

29 сентября в Донецке произошел взрыв в ходе съезда «компартии ДНР», в результате которого пострадали 4 человека, в том числе, кандидат на пост «главы ДНР» Игорь Хакимзянов. Правда, в «республике» утверждают, что взрыв – «хороший пиар-ход».

Читайте также: