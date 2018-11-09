Грубое вмешательство во внутренние дела Украины, – МИД Чехии о выборах в «Л-ДНР». Новости

Министерство иностранных дел Чехии расценивает «выборы» на временно неподконтрольных территориях Украины, контролируемых негосударственными формированиями, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины. Их проведение препятствует реализации Минских соглашений. Об этом сегодня, 9 ноября, заявили в МИД Чехии, передает «Интерфакс-Украина».

«Министерство иностранных дел Чешской Республики считает проведение так называемых "выборов" на территории Украины, контролируемой негосударственными формированиями, грубым вмешательством во внутренние дела Украины и основным нарушением суверенитета Украины», – говорится в сообщении.

В Министерстве подчеркнули, что, в соответствии с международным правом, только украинские власти имеют право организовывать какие-либо выборы на территории Украины. «Никакие законные выборы не могут проводиться на территории, которая де-факто контролируется российскими вооруженными силами. Кроме того, проведение "выборов" препятствует имплементации Минских соглашений, участником которых является Россия», – указано в заявлении.

В МИД заверили, что Чехия продолжит поддерживать усилия Украины по реформированию и дальнейшие шаги страны в направлении ЕС и НАТО.

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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