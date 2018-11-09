Врачам в Харцызске запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» не разрешили врачам представлять наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ данные о погибшем и пострадавшем во время гранаты в неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

«В городской больнице в н. п. Харцызск (неподконтрольный правительству, 26 км к востоку от Донецка), когда наблюдатели уточняли информацию о жертвах среди гражданского населения, медработники сообщили, что персоналу больницы не разрешается предоставлять информацию ввиду приказов от вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

Напомним, в неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) в результате взрыва, произошедшего в многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Металлургов, погиб мужчина и ранена женщина.

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