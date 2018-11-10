Мариуполь изучает программу адаптации переселенцев коллег из Балкан. Новости

Секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма в составе украинской делегации с ознакомительным визитом посетил Балканы. Поездка организована в рамках проекта «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Такая возможность появилась благодаря тому, что Украина является членом Совета Европы. Представители Верховной Рады, аппарата президента, различных министерств, местных советов поехали в пригород Подгорицы. Делегация увидела, какое жилье там правительство предоставляет людям, которые из-за военного конфликта были вынуждены покинуть свои дома. Решать вопрос адаптации переселенцев помогают международные банки безвозмездным кредитованием. На эти цели Подгорица получила 34 млн евро.

«Изначально Подгорица построила для таких семей отдельные кварталы. Такой подход способствовал ухудшению ситуации с адаптацией этих граждан в новых условиях. Мариуполь пошел по-другому пути. Мы расселяем людей точечно среди местных жителей. Только если Балканские страны решают эти вопросы с помощью международного донорства, то мы пока все финансовые сложности закрываем сами. Практика показывает, что Украина не справится без внешней поддержки»,– отметил Степан Махсма.

Уже 25 лет Балканы страдают от вооруженного конфликта, и только 5 лет как у них начала действовать программа поддержки перемещенных лиц. На сегодняшний день им удалось обеспечить жильем 15% семей.

Махсма рассказывает, что впереди еще два рабочих дня в Боснии. Программа насыщена обучающими ивентами. Во время визита делегация познакомится с программами социальной защиты переселенцев, с реализацией жилищных проектов, узнает о функционировании мест компактного поселения мигрантов, рассмотрят примеры сотрудничества государственных и негосударственных организаций в данном вопросе.

«То, что в составе нашей делегации присутствуют представители всех вертикалей власти: от центральной до муниципалитетов, даст возможность четко отстроить работу в этом направлении в Украине. Чтобы каждый понимал свою зону ответственности и реальные возможности помощи нашим гражданам», – подытожил секретарь Мариупольского горсовета.