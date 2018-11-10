В Донецкой области работала нелегальная АЗС. Новости

Налоговая милиция Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области в рамках операции «Акциз-2018» установила факт функционирования в Мариуполе незаконной АЗС, где осуществлялась реализация топлива без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает ГФС в Донецкой области.
По данным ведомства, из незаконного оборота изъято 58 тонн горюче-смазочных материалов на сумму ориентировочно 1,8 млн грн.
Материалы направлены в территориальный суд для привлечения виновных лиц к ответственности.
«Мероприятия по противодействию нелегальному функционированию автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов продолжаются», – говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области налоговая милиция пресекла деятельность трех автомобильных заправочных пунктов, работавших без разрешительных документов.
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