Бросайте в меня камни: Гримчак заявил, что в Украине решили проблемы ВПЛ. Новости

В Украине, по большому счету, решили проблемы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), поскольку люди интегрированы в местные громады по всей стране и массовых проблем с ними не возникает. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«За прошлый год, за этот еще цифр нет, мы потратили около 3 млрд грн на помощь [ВПЛ]. Оно, вроде бы, ничего такого страшного, но это 3 млрд грн – это огромные деньги. Был вопрос: решили ли проблемы ВПЛ в Украине? По большому счету, бросайте в меня камни, – решили», – заявил он.

«Из-за границы приезжают к нам и спрашивают: "А где эти миллион с чем-то [ВПЛ]? Ну, мы понимаем, что их больше, а где они?" У нас нет лагерей, у нас почти нет конфликтных ситуаций в большом количестве. Они есть, мы их где-то решаем, где-то не решаем», – добавил Гримчак.

Замминистра МинВОТ также считает, что ВПЛ должны вернуться на Донбасс, когда неподконтрольные территории перейдут снова под юрисдикцию Украины для участия в голосовании на местных выборах по украинскому законодательству.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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