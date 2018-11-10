Люди реально боятся: Тука о настроениях в «ДНР» и «ЛНР» накануне «выборов». Новости

В «ДНР» и «ЛНР» местные жители давно разочаровались в навязанных Россией идеях «русского мира», но у многих нет возможности покинуть эти территории, поэтому они вынуждены жить в нынешних реалиях. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, комментируя проведение «выборов» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

«Настроения сейчас – далеко неоднозначные. В 2014 году, когда пытались провести "референдум", у людей действительно был подъем, желание принимать участие. Для этого были использованы абсолютно понятные "предвыборные" технологии, когда пенсионерам обещали, что во время участия в этом "референдуме" они получат карточки, по которым потом Россия ежемесячно будет выплачивать им социальную помощь. Сейчас все это не срабатывает», – сказал он.

«Перед жителями оккупированных территорий Донетчины и Луганщины есть существенная дилемма. Они прекрасно понимают, что наша разведка работает, и информацию о том, как будут происходить в реалии, а не на картинках, эти "выборы", кто будет принимать участие в них и заниматься организацией "избирательных" участков, мы получим. Мы много чего уже получили», – продолжил Тука.

По его словам, в «ДНР» и «ЛНР» жители напуганы и реакцией украинских властей, о которой 9 ноября предупредил глава СБУ, и поведением местных «властей». «Люди реально боятся [уголовной ответственности за участие и организацию "выборов"], с одной стороны. С другой стороны – они чувствуют на себе давление этой оккупационной администрации, которая даже не агитирует, а откровенно обязывает. В первую очередь это касается "бюджетных организаций" и пенсионеров, когда людям фактически не оставляют права выбора, их обязывают прийти», – рассказал замминистра МинВОТ.

«Вряд ли большое количество людей будут "бросать на подвалы", но то, что человека могут лишить единственного источника для существования, а работы там нет, это срабатывает», – добавил Тука.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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