«Песков вечно несет пургу»: Как в России воспринимают «выборы» в «Л / ДНР». Новости

В России население занято своими социальными проблемами, интерес российского общества к Украине остывает, и никто из россиян не воспринимает всерьез проведение «выборов» в «Л / ДНР», о важности которых заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом рассказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

«Если вы думаете, что эта тема кому-то интересна, и она сильно муссируется в информационном пространстве, вы глубоко ошибаетесь. По большому счету, в российском обществе нет никакого интереса к этим "выборам". Мы наблюдаем по социологическим данным, что вообще в последнее время в России остывает интерес к ситуации в Украине, и к ситуации в псевдо-республиках тоже», – сказал он.

«Интерес остывает. Люди заняты своими социальными проблемами: ухудшающимся уровнем жизни, тем, что на пенсию теперь придется выходить раньше, чем это многие планировали, ростом цен на бензин, на коммуналку, фальсификациями на выборах», – продолжил Эйдман.

По его словам, в России население не придает важного значения словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, как это делают в Украине. «Цитировать Пескова – все равно, что цитировать Геббельса. То, что несет Песков, адекватные люди в России всерьез не воспринимают. Это такая лживая путинская "пробка", которая, по признанию самого Путина, вечно несет пургу, поэтому всерьез воспринимать то, что он сейчас болтает, смысла никакого нет», – отметил социолог.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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