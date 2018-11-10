Без пенсий 7 месяцев, и как зэков проверяют: Переселенка о беспределе в Бахмуте. Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) семья внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не может добиться восстановления пенсий и социальных выплат уже 7 месяцев. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в программе «Голос народа» рассказала переселенка из неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Светлана.

«Мы из Горловки выехали в конце октября 2014 года и, можно сказать, на протяжении всех этих лет мы живем в Артемовске, сейчас он называется Бахмут. Я родилась в Артемовске, и мне пришлось сюда вернуться через 40 лет. Мы оставили свой дом в Горловке, который построили, и вынуждено выехали в Бахмут, поближе к дому, чтобы мы могли ездить и его проведывать, потому что через 2 дома от нас дом занят, вы понимаете кем», – рассказывает она.

По ее словам, не ездить домой в Горловку невозможно, но в Бахмуте у семьи переселенцев возникают такие проблемы, что женщине «стыдно и страшно от того, что происходит в нашей стране».

«Мы выезжали – мы никому не нужны были: ни одной скорой помощи, ни одного автобуса. Мы выезжали сами. Наши карточки все были заблокированы, мы не могли снять ни одной гривны, мы скитались по квартирам, нас загнали, как последних, я не знаю кого. В "Дельта банке" мы получали пенсию частями – по 200-300 грн, стояли на улице на морозе, при любой погоде… Нас унизили так, что нас за людей не принимают. Это наша страна, это наши люди. Разве так можно? Везде – в соцзащите, в пенсионном фонде относятся по-хамски», – с отчаянием и слезами говорит Светлана.

«Уже 4 раза нам останавливали пенсии. В данный момент я могу сказать, что 7 мая этого года к нам пришла комиссия из нескольких человек, составили акт, акт положительный. Вы же знаете, нас как зэков всех проверяют: живем мы или не живем здесь. 8 мая муж идет за пенсией – денег нет. Идем узнать, что случилось, какая проблема: соцзащита нас в пенсионный фонд посылает, пенсионный – в соцзащиту. Мы ходим туда-сюда, 7 месяцев это продолжается. Я и сегодня там была, вам звоню, я ничего не добилась», – продолжает она.

Женщина сообщила, что такие проблемы с государственными органами семья переживает не первый раз: «У меня муж перенес обширный инфаркт. У нас сын – инвалид второй группы тоже не получает с 8 мая деньги. Это нормально, скажите мне? Как жить 7 месяцев, не получая денег? И в нашей семье это не первый раз за эти 4 года».

Ведущий программы отметил, что жалоб на хамское отношение к переселенцам в Бахмуте много, и попросил прокомментировать ситуацию заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Гримчака, на что тот ответил: «Честно говоря, у меня было несколько случаев с Лиманом, с Бахмутом – первый. Посмотрим. Я считаю, что нужно разбираться».

Напомним, в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для внутренне перемещенных лиц, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.

Ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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