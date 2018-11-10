Сводка из зоны ООС за 9 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Трижды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает штаб Операции объединенных сил.

НВФ осуществляли обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Вольный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

По украинским военным вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, противник дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на светлодарском направлении, НВФ проявили наибольшую огневую активность. У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, позиции ВСУ обстреливал снайпер.

В «ДНР» заявили об обстреле своих позиций у Александровки, Ясиноватой, Ленинского (после переименования – Ужовка), Саханки, Спартака, Жабичево, Крутой Балки, Донецка (пос. шахты "Трудовская") из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового вооружения, СПГ, минометов, БМП и АГС.

В «ЛНР» утверждают, что за минувшие сутки «украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 мм, СПГ и крупнокалиберное оружие. Обстрелам подверглись позиции в районе Логвиново, Донецкий, Лозовое, Желобок».