Ситуация в пунктах пропуска утром 10 ноября: Проезда ожидали 175 авто. Новости

Сегодня утром, 10 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 ноября через КПВВ последовало 43,3 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:

«Майорск» – 9980 человек и 1210 транспортных средств;

«Марьинка» – 10290 человек и 1950 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8770 человек и 1770 транспортных средств;

«Гнутово» – 4370 человек и 1085 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11900 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/50;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 0/35;

«Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:41. "Каргил" – очередь до моста. Туман. Видимость плохая».

О ситуации на остальных КПВВ на данный момент не сообщается.