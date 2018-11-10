Ситуация в пунктах пропуска утром 10 ноября: Проезда ожидали 175 авто. Новости

Сегодня утром, 10 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 ноября через КПВВ последовало 43,3 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:
- «Майорск» – 9980 человек и 1210 транспортных средств;
- «Марьинка» – 10290 человек и 1950 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 8770 человек и 1770 транспортных средств;
- «Гнутово» – 4370 человек и 1085 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 11900 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 0/50;
- «Марьинка» – 0/60;
- «Новотроицкое» – 0/35;
- «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «8:41. "Каргил" – очередь до моста. Туман. Видимость плохая».
О ситуации на остальных КПВВ на данный момент не сообщается.
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