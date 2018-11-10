Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) в пятницу, 9 ноября, открыли восстановленный мост на автодороге М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино», который был разрушен в результате боевых действий в 2014 году. Путепровод расположен на отрезке трассы в направлении «ЛНР» и российско-украинской границы. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.
Отмечается, что мост расположен на въезде в Енакиево. Длина путепровода 33,7 м, а на его восстановление ушло около полугода. Мост соединяет Енакиево и Углегорск.
На открытие моста отреагировали пользователи социальных сетей:
- Антон: «А что не сообщили, что такое будет? Я бы прошелся посмотрел))»;
- Серёга: «Да выборы на носу, вот и надо засветить свое лицо!!!) За 4 года мост, наконец-то, построили. Достижение века! Ура республике!!!»;
- Ольга: «У меня муж еще 2 недели назад ехал из России по этому мосту, а открыли только вчера»;
- Александр: «А чего Вовка на КамАЗе не проехал?»;
- Антон: «Ахахах, да он бы рухнул тогда от удивления»;
- «Неизвестный»: «Сделали 25 м. А гордость такая же, будто крымский мост открыли»;
- «Кантакузин2»: «Берегите мост, по нему еще танкам ВСУ надо пройти без проблем. И чтобы девушки там, цветы, радостные возгласы, хлеб-соль...»;
- Valik: «Сами взорвали, а раньше все перли, что ВСУ, вот так и все мосты на востоке»;
- Саша: «Россия больше разрушила Дебальцево»;
- Александр: «Сейчас начнется заваруха и опять взорвут. Круговорот мостов в природе».
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