Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) в пятницу, 9 ноября, открыли восстановленный мост на автодороге М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино», который был разрушен в результате боевых действий в 2014 году. Путепровод расположен на отрезке трассы в направлении «ЛНР» и российско-украинской границы. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что мост расположен на въезде в Енакиево. Длина путепровода 33,7 м, а на его восстановление ушло около полугода. Мост соединяет Енакиево и Углегорск.

На открытие моста отреагировали пользователи социальных сетей:

Антон: «А что не сообщили, что такое будет? Я бы прошелся посмотрел))»;

Серёга: «Да выборы на носу, вот и надо засветить свое лицо!!!) За 4 года мост, наконец-то, построили. Достижение века! Ура республике!!!»;

Ольга: «У меня муж еще 2 недели назад ехал из России по этому мосту, а открыли только вчера»;

Александр: «А чего Вовка на КамАЗе не проехал?»;

Антон: «Ахахах, да он бы рухнул тогда от удивления»;

«Неизвестный»: «Сделали 25 м. А гордость такая же, будто крымский мост открыли»;

«Кантакузин2»: «Берегите мост, по нему еще танкам ВСУ надо пройти без проблем. И чтобы девушки там, цветы, радостные возгласы, хлеб-соль...»;

Valik: «Сами взорвали, а раньше все перли, что ВСУ, вот так и все мосты на востоке»;

Саша: «Россия больше разрушила Дебальцево»;

Александр: «Сейчас начнется заваруха и опять взорвут. Круговорот мостов в природе».

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