Золотое и Горное осталось без газа и отопления. Новости

Прифронтовые поселки Золотое и Горное (Луганская обл.) остались без газоснабжения и отопления. Об этом сегодня, 10 ноября, на своей странице в Facebook сообщил руководитель в военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко.

«Ситуация в г. Золотое относительно отопления и подачи газа пока остается критической. Неожиданно, но на справедливое решение Луганской облгосадминистрации запускать котельные, облгаз отреагировал отключением ГРС. В результате чего со вчерашнего дня жители Золотого и Горного остались не только без отопления, а и без газа на плите», – написал он.

По его словам, сейчас вопрос решается, подключились почти все службы, в т.ч. и правоохранительные, «потому что никто не вправе оставлять население без отопления в холодный период времени».

Ильченко пояснил, что эта проблема существует уже давно: «Дело в том, что основатель КП "Первомайсктеплокоммунэнерго" остался на оккупированной территории, согласование лимита с НАК "Нафтогаз" Украины стало невозможным».

При этом он считает, что проблему легко решить. «На самом деле этот вопрос решается одним пленарным днем. Но с 2014 года нардепы и Кабмин не могут внести соответствующие изменения в законодательные акты, которые бы предоставили полномочия ВГА согласовывать лимиты и реструктуризовать долги. Странная позиция многих народных избранников от Луганщины, которые вообще не занимаются этой проблемой», – возмутился он, дополнив, что поставки газа обещают возобновить сегодня.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке свыше 600 жилых домов, 9 школ, 6 детских домов и 3 дошкольных учреждения образования остаются без отопления. Все они обслуживаются государственным предприятием «Северодонецкая ТЭЦ», которой не дают номинацию на отбор/закачку природного газа.

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