Ситуация в пунктах пропуска днем 10 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алексей: «13:57. Въезд на Донецк – 0 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «14:01. На въезд на Курахово, льготной – машин 15, основной – где-то 40».

КПВВ «Новотроицкое»:

Карина: «13:18. Еленовка – пусто в обе стороны».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

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