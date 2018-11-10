Ситуация в пунктах пропуска днем 10 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 10 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Алексей: «13:57. Въезд на Донецк – 0 машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Ольга: «14:01. На въезд на Курахово, льготной – машин 15, основной – где-то 40».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Карина: «13:18. Еленовка – пусто в обе стороны».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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