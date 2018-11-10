После могут разъехаться: Гримчак об участии переселенцев в выборах на Донбассе. Новости

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны вернуться на Донбасс, когда неподконтрольные территории будет контролировать Украина, для участия в голосовании на местных выборах по украинскому законодательству. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Мы сталкиваемся с проблемами тех людей, которые выехали, это внутренне перемещенные лица. Мы знаем настроения среди этих людей. Значительная часть из них не собирается возвращаться назад, но они на сегодняшний день зарегистрированы, как жители, например, Донецка», – сказал он.

«У меня тоже регистрация в Донецке. Я могу выписаться, но не хочу этого делать, потому что я считаю, что мы должны вернуться, провести там выборы. В этих выборах должны иметь право принимать участие люди, которые покинули свои дома, убегая от оккупации, а после этого они могут разъехаться, у нас свободное передвижение по стране», – продолжил Гримчак.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выборы на Донбассе будут признаны легитимными только, если пройдут по украинскому законодательству и после возвращения всех переселенцев. «Она сказала, что выборы возможны только по законам Украины, и только после возвращения всех людей. Но главное – не только возвращение, а главное – по законам Украины, когда имеют право принимать участие все политические силы, которые есть в нашей стране. Условно говоря, "Правый сектор" должен иметь право принимать участие в выборах в Шахтерске», – отмечает замминистра МинВОТ.

«Там должны присутствовать СМИ Украины и всего мира. Выборы должны проходить демократично, без давления, с участием международных наблюдателей. Это то, что должно произойти при выполнении Минских соглашений. И Украина взяла на себя обязательство провести там местные выборы», – добавил Гримчак.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в порядок временного изменения места голосования избирателя и позволила гражданам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не прилагать к заявлению об изменении избирательного адреса подтверждающих документов.

Напомним, 27 марта 2017 года в ВРУ был зарегистрирован законопроект № 6240 «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц» («Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан»), принятие которого может разрешить переселенцам участвовать в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах. Он не рассматривается уже более года.

Также в Верховной Раде Украины 5 июня 2018 года зарегистрирован законопроект № 8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым». Этим документом авторы предлагают изменить порядок регистрации переселенцев, который коснется вопросов оформления ID-паспортов, в том числе, относительно указания прописки гражданина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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