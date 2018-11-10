Ход пешкой, луганской или донецкой: Российский эксперт о «выборах» в «Л / ДНР». Новости

Кремль поддерживает «ДНР» и «ЛНР» исключительно для своей геополитической игры со странами Запада, но широкой общественности в РФ до этого нет дела. Об этом рассказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

«Российские игры, связанные с этими "выборами", очевидны. Естественно, что эти "пиратские республики" находятся под абсолютным, 100% контролем Кремля, управляются Кремлем в ручном режиме, и каждая "вошка", которая сидит в Донецке или Луганске, может быть мгновенно раздавлена по мановению руки какого-нибудь Суркова», – сказал он.

По его словам, всем понятно, что результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» абсолютно предопределены, и они будут такими, какими хочет Кремль. «Другой вопрос, что Кремль использует эти "выборы" для торговли со своими западными партнерами. В ответ на защитные действия европейцев в сторону Украины делает свой ход пешкой, луганской или донецкой, чтобы показать этими "выборами", что они – "кремлевские люди", что они продолжают существовать и сопротивляться», – отмечает Эйдман.

«В России это мало кого интересует. Существует закрытое комьюнити – сектантское, я бы сказал, сообщество этих фанатов "Новороссии": "гиркины", "прилепины" и прочие. Это довольно изолированное комьюнити. Оно к широким массам населения никакого отношения не имеет», – добавил российский эксперт.

Он отметил, что в России население занято своими социальными проблемами, интерес общества к Украине остывает, и никто из россиян не воспринимает всерьез проведение «выборов» в «Л / ДНР», о важности которых заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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