Под Славянском вырубили более 50 акаций (Фото). Новости

В южной части Славянского района, между Краматорском и Доброполье прекращена незаконная рубка леса. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что в отдел полиции поступило сообщение от жителей села Андреевка о том, что в лесополосе неизвестные вырезают акации. Полицейские задержали одного из «лесорубов» – жителя Краматорска 1993 года рождения. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за кражу.

Уничтожено было около полусотни деревьев. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила 4 складометров приготовленных к транспортировке дров.

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса». Ее санкция предусматривает различные наказания – от выплаты штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет (в случае повторного правонарушения или действия группы лиц).

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