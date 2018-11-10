Благотворительность с запахом фекалий: В Донецке малоимущих кормят возле туалета (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке пенсионеров кормят благотворительными обедами в месте, которое превратили в туалет. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Благотворительные обеды для пенсионеров. Калининский рынок. Раньше очередь почти из 100 человек, собиралась прямо возле туалета в конце рынка. Сейчас переехали вглубь, где обычно происходит несанкционированное мочеиспускание неизвестными никому особями рода человеческого», – пишет автор поста.

Сеня: «В ДНР денег хватает на все. И на роскошные праздники со второсортными исполнителями попсы, и на фейковыборы, и на баланду нищему населению раз в неделю. А вы все ноете и жалуетесь. Республика развивается»;

Любовь: «Лучше бы они съездили на окраину и посмотрели, как там люди живут. Тяжеловато ж ехать из центра к нуждающимся людям. Бросили людей на произвол судьбы и веселятся».

При этом пользователи отмечают, что количество нуждающихся в благотворительной еде растет из-за низкого уровня доходов населения.