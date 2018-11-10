В Шахтерске грузовик протаранил маршрутку (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Шахтерске (Донецкая обл.) произошло ДТП на трассе Донецк – Старобельск. Об этом сегодня, 10 ноября, местные жители сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что ДТП произошло в районе поста «ГАИ»: грузовик незаконных вооруженных формирований «ДНР» врезался в пассажирский автобус.

Пользователи пишут, что в результате столкновения обошлось без погибших, а пострадавшим необходимую помощь оказали на месте.