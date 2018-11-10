В Шахтерске грузовик протаранил маршрутку (Фото). Новости

В Шахтерске грузовик протаранил маршрутку (Фото)

10.11.18 16:12dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Шахтерске (Донецкая обл.) произошло ДТП на трассе Донецк – Старобельск. Об этом сегодня, 10 ноября, местные жители сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что ДТП произошло в районе поста «ГАИ»: грузовик незаконных вооруженных формирований «ДНР» врезался в пассажирский автобус.

Пользователи пишут, что в результате столкновения обошлось без погибших, а пострадавшим необходимую помощь оказали на месте.

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