В «ЛНР» на период проведения «выборов» отменили комендантский час . Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области 11 ноября отменен комендантский час. Такой «указ» издал «и. о. главы ЛНР» Леонид Пасечник, пишут местные интернет-ресурсы.

«Действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики отменяется в период с 23:00 11 ноября 2018 года до 04:00 12 ноября 2018 года», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что действие комендантского часа будет возобновлено 12 ноября с 23:00.

Как сообщалось ранее, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. В «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00 действует комендантский час, при этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР». Так, в «ДНР» за первое нарушение комендантского часа задерживают и держат в «отделении» до 9 часов утра, второе нарушение – уже арест на 15 суток. При этом в «ЛНР» нарушение режима комендантского часа на один час и более для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа в размере от 500 руб. (209 грн по курсу местного банка на 11.11.2018) до 2000 руб. (836 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов».

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