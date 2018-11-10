Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья. Новости

Стратегическая цель России остается неизменной и не ограничивается только контролем «ДНР» и «ЛНР», проведением «выборов» в которых Украину подталкивают к сценарию Приднестровья. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«Это контроль над всей территорией Украины. Когда мы об этом говорим, очень много людей считают, что речь идет о военной оккупации Украины, но это не соответствует действительности. Сейчас Кремль сосредоточен абсолютно на выборах президента и выборах в парламент Украины», – сказал он.
«На этом фоне, это объективный факт, за последние 6 месяцев активизировались пророссийские силы, которые пытаются внедрить тезис о необходимости "прямых переговоров": "Услышьте Донбасс. Надо разговаривать с Донецком и Луганском". Таким шагом нас пытаются подтолкнуть к сценарию, который в свое время Россия реализовала в Молдове, заставив Кишинев начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы видим», – продолжил Тука.
Комментируя проведение «выборов» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса, замминистра МинВОТ отметил, что в «ДНР» и «ЛНР» местные жители давно разочаровались в навязанных Россией идеях «русского мира», но у многих нет возможности покинуть эти территории, поэтому они вынуждены жить в нынешних реалиях.
«Ожидать, что будут очереди на "участках"? Конечно, это все могут сделать на камеры на некоторых "участках". Запросто. Но реального воодушевления и подъема нет», – резюмировал он.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.
В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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