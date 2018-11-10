РФ должна создать условия для политических преобразований: ЕС осуждает «выборы» в «Л-ДНР». Новости

Европейский союз осуждает запланированные на 11 ноября «выборы» на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, передает «Европейская правда».

«ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября, являются незаконными и нелегитимными, и не будет признавать их. ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законы Украины», – подчеркнула Могерини.

По ее словам, Минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства и по стандартам ОБСЕ. Эти причины, подчеркнула она, делают «выборы» в «Л / ДНР» недействительными.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения Минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная со всестороннего прекращения огня и отвода тяжелого оружия, с тем, чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают», – говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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