Нашли 2,5 метра, как на кладбище: Переселенца из Макеевки лишили пособия. Новости

В г. Тараща (Киевская обл.) переселенца из неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Владимира лишили адресной помощи на компенсацию затрат на проживание после того, как выяснилось, что мужчина имеет в собственности 2,5 кв. м недвижимости. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина» в программе «Голос народа».

«В начале 2015 года мое жилье разбомбили, 8 снарядов попали, еле остался жив. Переехал в Таращу, откуда я родом, и получал 700 грн на жилье, но в прошлом году с меня их сняли из-за того, что нашли 2,5 кв. м жилой площади в Украине. Что это за 2,5 кв. м? Это сестра, когда переоформляла половину маминого дома, досталось мне 2,5 кв. м. На кладбище как раз такую же площадь дают», – говорит он.

«Я не понимаю. Год – 1,7 тыс. грн пенсия у меня. И год я не получаю [пособие ВПЛ]. Сначала я преподавал в школе, но сейчас не могу – маме 88 лет, я ухаживаю за ней», – добавил переселенец.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Когда человек оформляет заявку, он должен указать все, чем он владеет. Например, вклады в банк. Я сталкивался с тем, что человек получал помощь, имея 40 тыс. грн вклада в банке. Государство считает так: во-первых, вы не сообщили – это уже неправильно; во-вторых – есть вопросы. И здесь, скорее всего выяснилось», – сказал он.

«Сегодня все базы начинаем объединять, чтобы проверять. Это касается и деклараций о доходах, и в том числе это проверка субсидий, и проверка всей помощи. Вот и выяснилось, что человек не указал, что у него есть, а это – основание. Теоретически возможно, что человек не знал, но это надо каким-то образом доказывать», – добавил Гримчак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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