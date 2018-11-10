В Донецкой области две АЗС нелегально продавали бензин и дизтопливо. Новости

В Донецкой области установлено 2 факта функционирования АЗС без соответствующих разрешительных документов. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В отношении должностных лиц автозаправок составлены административные протоколы по ч. 1 ст.164 КУоАП.

Кроме этого, материалы направлены в Национальную полицию Украины для решения вопроса о привлечении виновных лиц по ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Изъято около 79 тонн горюче-смазочных материалов (бензин и дизельное топливо) на общую сумму более 2,5 млн грн.

Напомним, в Донецкой области налоговая милиция пресекла деятельность трех автомобильных заправочных пунктов, работавших без разрешительных документов.

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