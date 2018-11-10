В Украину из России завозили смертельно опасные лекарства для онкобольных (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы наладили поставки из страны-агрессора крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице», – говорится в сообщении.

В СБУ объяснили, что товар, который поступал международными почтовыми отправлениями, распространялся при содействии врачей региональных онкологических диспансеров.

Сотрудники СБУ установили, что фальсифицированные лекарства также завозились из Турции и Индии. Перевозки препаратов осуществлялись с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта.

«По заключению профильных экспертов ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан», – отметили в СБУ.

Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.

По факту преступления начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к организации противоправного механизма, продолжаются.