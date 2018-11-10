Кремль готовит для «ДНР» новый статус, – Ходаковский. Новости

Россия изменила свою политику по отношению к «ДНР» и готовит для «республики» новый имидж путем проведения «выборов». Об этом сегодня, 10 ноября, экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский написал на своей странице в соцсетях.
«Моя генеральная позиция относительно того положения, в котором мы оказались. Сегодня Россия сняла с повестки если не планы, которые никогда не озвучивала, то послания устами наших "муэдзинов" в адрес "туда" о походах на Киев, о выходе на границы областей, о быстрой и победоносной войне», – пишет он.
«Завтра наш новый статус "мирной" республики получит официальное закрепление, и всем, кто оказался не готов к такому относительно резкому повороту, нужно вспомнить о быстротечности событий и обстоятельств», – заявил Ходаковский.
Он также считает, что результаты «выборов» в Кремле уже определены. «Не имеет значения, какая будет явка, не имеет значения, сколько праздничных концертов дадут коллективы и солисты без ансамбля, и сколько бюджетников привлекут для создания массовки –имеет значение только безопасность. Пусть плановое мероприятие с заранее известным результатом пройдет тихо и спокойно», – добавил экс-командир НВФ «Восток».
Ходаковский считает, что помощнику президента России Владиславу Суркову нужен абсолютно управляемый человек в качестве «главы ДНР», поэтому, даже если бы «главу республики» Александра Захарченко не убили, перемены все равно бы произошли.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.
В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
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