Надо жить: Переселенец из Луганска советует ВПЛ не жаловаться. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) безработный переселенец из неподконтрольного украинским властям Луганска Александр рассказал о том, как живет его семья, и порекомендовал другим переселенцам не жаловаться на государство, а бороться и реально жить. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина» в программе «Голос народа».

«У нас семья из 4-х человек: двое лежачих, я – инвалид, жена – временно не работающая на досрочной пенсии. За эти 4 года, которые мы на переселении, мы поменяли три дома, восстановили последний. Я слушаю плачи, которые раздаются у вас в студии: "Нам не платят", "Там не платят", "Не помогают". За эти 4 года мы полностью самостоятельны, частично с помощью местных депутатов, благотворители нам помогают. Все это время мы получаем "переселенческие" и пенсии», – сказал он.

«Но мы отсюда не выезжаем, я с двумя лежачими, я – неработающий, я – с инвалидами. И мы не плачемся, не жалуемся. Мы все это время сами себя обеспечиваем, боремся. Никто нас пенсии не лишал и не блокировал, и не лишает по сегодняшний день, потому что мы – реальные переселенцы. В этом весь секрет», – продолжил мужчина.

По его словам, возвращаться в родной Луганск он не планирует, а тем переселенцам, у которых не получается устроиться в Киеве и Киевской области, посоветовал приезжать на Луганщину. «Не всем хватает места в Киеве или Киевской области, или еще где-то. Есть в Лисичанске много заброшенных домов. Вполне можно устроиться и жить. Вот и все. Надо просто реально жить и легально здесь получать пенсии, тогда будет все нормально. Простой рецепт», – отметил Александр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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