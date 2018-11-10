В ОБСЕ заявили о серьезном инциденте под Корсунем. Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся серьезному глушению. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает в отчете пресс-служба организации.

«Вечером 8 ноября, пролетая над районами вблизи н. п. Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения. Инцидент оценивается как крайне серьезный, поскольку большинство систем контроля и связи (в том числе резервные системы) между наземной станцией контроля и БПЛА не функционировали», – говорится в сообщении.

В миссии отметили, что несмотря на серьезность глушения, команда операторов восстановила контроль над беспилотником после того, как он в аварийном режиме покинул район глушения.

В ОБСЕ отметили, что в 2016 году БПЛА СММ дальнего радиуса действия был утерян при осуществлении полета над Корсунем.