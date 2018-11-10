В МинВОТ призвали местных жителей игнорировать «выборы» в «Л / ДНР». Новости

Организация незаконных выборов в «ДНР» и «ЛНР» – свидетельство неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

«Согласно комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусмотрено исключительно на местном уровне при условии соблюдения украинского законодательства, соответствующих демократических стандартов ОБСЕ и обеспечения максимальной прозрачности», – говорится в сообщении.

«По своей сути имплементация Минских договоренностей призвана восстановить конституционный строй Украины, в котором нет места незаконным вооруженным формированиям (НВФ), управляемых кремлевской властью», – заявили в МинВОТ.

В ведомстве отметили, что 11 ноября 2018 года, вопреки резолюции Совбеза ООН и Минским договоренностям, НВФ планируют проведение «выборов» в «органы власти» отдельных районов Донецкой и Луганской областей, результат которых уже заранее известен.

«Проведение таких "выборов" ставит под сомнение общее, прямое, равное волеизъявления народа. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся в информационной изоляции и испытывают давление со стороны государства-агрессора по принятию решения об участии в навязанных незаконных выборах», – отмечают в министерстве.

«МинВОТ обращается с просьбой к гражданам Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора. Мы надеемся, что несокрушимость духа, верность и преданность общечеловеческим ценностям демократического мира поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: