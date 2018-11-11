В «Л-ДНР» началось голосование на «выборах». Новости

На временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей начались «выборы глав и депутатов парламентов». Голосование продлится до 19:00.

Как сообщают местные интернет-издания, уже проголосовали «главы Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В «ДНР» сообщают о явке в 18% и обнаруженных на одном из участков агитационных материалов.

В «ЛНР» не фиксируют нарушений и также сообщают о явке в 18% на 10:00 (по местному времени).

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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