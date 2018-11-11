Сводка из зоны ООС за 10 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ. трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

НВФ осуществляли обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Маринка, Тарамчук и Гнутово.

Они вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 и 120 мм обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. 82 мм минометы применили и у Новотошковского. Но наибольшую огневую активность проявили у Марьинки – в течение суток трижды обстреляли.

В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного НВФ, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое – получили ранения.

11 ноября огневой активности на линии столкновения не зафиксировано.

В «ЛНР» заявили о двух нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Желобок. Огонь велся из 82-мм минометов и вооружения БМП.

В «ДНР» сообщили об обстрелах Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Спартака, Ленинского (после переименования Ужовка), Васильевки, Ясиноватой, Саханки. Обстрелы велись из гранатометов СПГ и АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.