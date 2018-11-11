В «ДНР» легли мобильная связь и интернет. Новости

Сегодня, 11 ноября, на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области возникли сложности с доступом к мобильной связи Vodafone и интернету. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Сообщается, что нет связи в Донецке, Макеевке, Снежном.

Ольга: «Мира, МТС фсе»;

Елена: «На цирке тоже нет»;

Надежда: «Макаронка – тоже нет»:

Елена: « А выборы же сегодня? Как некрасивенько получается»;

Ирина: «В Макеевке не работает. Говорят, интернета тоже не было с ночи, но у меня есть».

Юлия: «В Горловке тоже нет»;

Лигейа: «Киевский тоже нет. Может в связи с выборами?»

Екатерина: «Б.Пушкина нет ни МТС, ни Феникса. Чтоб свободе выбора не помешали».

Елена: «Отключили..»;

Елена: «Вырубили»;

Наталья Антипова Нет связи»;

Яна: «Отсутствует везде»;

Светлана: «Точно, глушат»;

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