В «ДНР» легли мобильная связь и интернет. Новости

В «ДНР» легли мобильная связь и интернет

ДН

11.11.18 08:51dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 11 ноября, на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области возникли сложности с доступом к мобильной связи Vodafone и интернету. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Сообщается, что нет связи в Донецке, Макеевке, Снежном.

  • Ольга: «Мира, МТС фсе»;
  • Елена: «На цирке тоже нет»;
  • Надежда: «Макаронка – тоже нет»:
  • Елена: « А выборы же сегодня? Как  некрасивенько получается»;
  • Ирина: «В Макеевке не работает. Говорят, интернета тоже не было с ночи, но у меня есть».
  • Юлия: «В Горловке тоже нет»;
  • Лигейа: «Киевский тоже нет. Может в связи с выборами?»
  • Екатерина: «Б.Пушкина нет ни МТС, ни Феникса. Чтоб свободе выбора не помешали».
  • Елена: «Отключили..»;
  • Елена: «Вырубили»;
  • Наталья Антипова Нет связи»;
  • Яна: «Отсутствует везде»;
  • Светлана: «Точно, глушат»;

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  • Нochudomoy: «И интернет синхронно лег».

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