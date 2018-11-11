В «ДНР» легли мобильная связь и интернет. Новости

Сегодня, 11 ноября, на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области возникли сложности с доступом к мобильной связи Vodafone и интернету. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
Сообщается, что нет связи в Донецке, Макеевке, Снежном.
- Ольга: «Мира, МТС фсе»;
- Елена: «На цирке тоже нет»;
- Надежда: «Макаронка – тоже нет»:
- Елена: « А выборы же сегодня? Как некрасивенько получается»;
- Ирина: «В Макеевке не работает. Говорят, интернета тоже не было с ночи, но у меня есть».
- Юлия: «В Горловке тоже нет»;
- Лигейа: «Киевский тоже нет. Может в связи с выборами?»
- Екатерина: «Б.Пушкина нет ни МТС, ни Феникса. Чтоб свободе выбора не помешали».
- Елена: «Отключили..»;
- Елена: «Вырубили»;
- Наталья Антипова Нет связи»;
- Яна: «Отсутствует везде»;
- Светлана: «Точно, глушат»;
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- Нochudomoy: «И интернет синхронно лег».
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