НВФ обстреляли пограничников на КПВВ «Марьинка». Новости

Контрольный пост пограничников, который находится перед КПВВ «Маринка» (Донецкая обл.), вновь оказался в зоне поражения. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил из состава Объединенных сил обеспечили надлежащий уровень безопасности. «Подразделениями Госпогранслужбы во взаимодействии со всеми правоохранительными органами из состава Объединенных сил постоянно проводятся организационные и практические меры в контрольных пунктах въезда-выезда, направленные на недопущение проникновения на территорию Украины террористов, преступников и лиц, могут организовывать или участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации в стране», – говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе подчеркнули, что в случае обострения ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров все подразделения из состава Объединенных сил постоянно готовы к действиям по назначению и способны обеспечить безопасность, жизнь и здоровье гражданского населения, пересекающего линию разграничения в КПВВ.

Напомним, в штабе Операции объединенных сил сообщили о массированных обстрелах позиций ВСУ в районе Марьинки.

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