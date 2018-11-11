4 года и 7 месяцев: Война на Донбассе глазами волонтера (Фото). Новости

В Украине 4 года и 7 месяцев идет война. Ежедневно она забирает людские жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
«Иногда, когда я просыпаюсь утром от звонков людей, мне кажется, что я по-прежнему сплю. Иногда мне посередине дня кажется, что я сплю. Каждый раз кажется, что я должен проснуться. В этот момент я щипаю себя несколькими пальцами... и не просыпаюсь. 4 года и 7 месяцев в моей Украине идет война. Ежедневно она забирает людские жизни», – написал он.
«Еще шесть лет назад я не мог себе представить и в самом страшном сне все то, что предстоит увидеть за последние 55 месяцев... В моей стране идет война...», – поделился Каплин.
Фото: Facebook / Евгений Каплин
Напомним, американский фотожурналист Паула Бронштейн представила свой проект о мирных жителях, страдающих от конфликта на Донбассе. Героями работ Бронштейн стали пожилые люди, которые из-за обстрелов и правила получения пенсий не могут рассчитывать на государственную помощь, а потому остаются один на один со своими проблемами.
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