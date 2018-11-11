Правила создают люди: Что увидела омбудсмен на КПВВ «Станица Луганская» (Фото). Новости

На единственном в Луганской области контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» улучшились условия. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова по результатам совместного с международной делегацией мониторингового визита в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

«4 тысячи человек уже прошли КПВВ "Станица Луганская" к 11 утра. Вражеские позиции уже на ближайшем холме. До "нуля" 800 метров. 4 месяца назад, когда мной был осуществлен предыдущий мониторинговый визит на КПВВ "Станица Луганская", условия были гораздо хуже. Сейчас уже мы видим положительные результаты совместной работы руководства ООС и местных властей», – написала она.

Так, по словам Денисовой, на КПВВ вдвое увеличилась пропускная способность, улучшились дороги, появились туалеты в достаточном количестве и есть несколько медпунктов. Построили и оборудовали бомбоубежище, однако нет указателей, где оно находится.

«Острой является проблема получения людьми пенсий и социальной помощи. На территории КПВВ есть мобильное отделение "Ощадбанка". Во время нашего мониторинга к нему стояла большая очередь. Пенсионеры вынуждены стоять на холоде по 2-3 часа, чтобы пройти верификацию. Я обратилась к руководству правления "Ощадбанка", чтобы они увеличили период времени для верификации, обратила внимание и на необходимость увеличения количества банкоматов. Кроме того, нужно согласовать графики верификации и выплаты пенсий и делать это одновременно. Правила создают люди. Если такие правила не для людей, то их надо изменить», – сообщила омбудсмен.

На момент визита, как рассказала Денисова, два банкомата в отделении были спрятаны под замками. «Работники отделения объясняют нарушение режима своей работы сбоями с электроэнергией и отсутствием денег в отделении. По моему обращению к руководителю отделения Станицы Луганской средства привезли и обеспечили верификацию и выплату пенсий одновременно. Подчеркиваю – пенсионеров должны заранее информировать обо всех сбоях в работе как отделения, так и банкоматов», – отметила омбудсмен.

Фото: Facebook / Людмила Денисова

Кроме того, она напомнила, что уже несколько лет поднимается вопрос возобновления работы КПВВ в Золотом. «Это могло бы значительно разгрузить КПВВ в Станице Луганской. Однако, мы видим, что у боевиков другая стратегия, поэтому и функционирование КПВВ пока заморожено», – подытожила Людмила Денисова.

Напомним, 9 ноября уполномоченный ВРУ Людмила Денисова совершала мониторинговый визит совместно с международной делегацией, в состав которой входили главный парламентский омбудсмен Литовской республики Аугустинас Нормантас и посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис. Ранее, 8 ноября, они посетили КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.).

Как сообщалось ранее, с работой КПВВ «Станица Луганская» лично ознакомилась чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

Напомним, КПВВ «Станица Луганская», который был закрыт на время проведения ремонтных работ со 2 по 7 сентября, возобновил свою работу 8 сентября. Обустройство единственного действующего КПВВ «Станица Луганская» в пределах дорожного коридора в Луганской области проведено с целью ускорения пересечения линии разграничения гражданами, а также улучшения условий пребывания там сотрудников, обеспечивающих его работу.

По словам председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, на обновленном КПВВ «Станица Луганская» сократятся многочасовые очереди. Дополнительно контрольный пункт оборудован камерами видеонаблюдения.

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