Диверсия: В «ДНР» рассказали, почему нет мобильной связи. Новости

Связь мобильного оператора Vodafone на территории временно неподконтрольной части Донецкой области отсутствует из-за повреждения оптоволоконной линии связи между «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили «минсвязи ДНР».

«По всей территории ДНР отсутствует сигнал украинского оператора Vodafone. Предварительно повреждение оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском», – говорится в сообщении.

Сейчас проводятся мероприятия по определению места повреждения для последующего проведения восстановительных работ.

При этом «депутат ДНР» Владислав Бриг сообщил, что «также совершена диверсия на оптоволоконной магистрали "Феникс" на северо-востоке республики».

Напомним, сегодня жители неподконтрольной территории столкнулись со сложностями с доступом к мобильной связи Vodafone и интернету.