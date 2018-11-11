Мифы о переселенцах: Какие существуют социальные ярлыки и какова реальность. Новости

В Украине, несмотря на то, что часть переселенцев из Донбасса уже давно стала частью местных громад, и несмотря на их попытки активно интегрироваться, вокруг них все равно остается ореол отчуждения и слухов. Социальные ярлыки возникают с невероятной скоростью и закрепляются надолго. Незаметно для себя мы начинаем считать их нормой, не замечая, насколько они далеки от реалий жизни. Чтобы разобраться, где правда, где вымысел, стоит просто проанализировать и сопоставить легенды и выдумки.

Миф 1: Все переселенцы мечтают оказаться в России.

Реальность: Несмотря на распространенное убеждение, необходимо понимать, что в большинстве случаев на подконтрольную территорию выехали именно те, кто хотел жить в Украине. Но далеко не все из них смогли устроиться здесь, поэтому, к сожалению, некоторые вынуждены были вернуться в свои дома. Конечно, не стоит исключать человеческий фактор – среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) встречаются и люди с откровенно пророссийскими взглядами. Однако их не меньше и среди жителей населенных пунктов на подконтрольной территории.

Миф 2: Переселенцы не хотят работать. Привыкшие к «высоким заработкам на шахтах», они отказываются от вакансий с обычной – средней для нового региона их проживания – зарплатой, которую им предлагают.

Реальность: Уровень занятости переселенцев по состоянию на июнь 2018 года был действительно ниже, чем аналогичные показатели среди всего населения Украины: доля трудоустроенных ВПЛ составила 42%, а средний общий показатель по стране колеблется в пределах 55%. Но за этими цифрами стоит очень специфический контекст, который нельзя игнорировать:

Украинцы, которые вынуждены были покинуть свои дома и работу, часто имеют навыки и опыт, на которые нет спроса у работодателей в других регионах. Соответственно, люди вынуждены менять сферу своей деятельности или осваивать новую профессию с нуля. Многие ВПЛ вынуждены были переехать в регионы, на рынке труда которых наблюдается не очень оптимистичная картина. Работу там найти сложно просто из-за ее отсутствия. Переселенцы так же как и все остальные украинцы отказываются от работы, плата за которую не дает им возможности элементарно прокормить себя.

Миф 3: Переселенцы очень нагло ведут себя на дорогах, не соблюдают правил дорожного движения, из-за чего в Украине возросло количество ДТП.

Реальность: Лучшим опровержением этого мифа может служить статистика. Так, согласно данным Национальной полиции в 2014 году общее количество ДТП на дорогах Украины составляло 153 205 случаев, а в 2015 году этот показатель снизился до 138 536. Речь идет о периоде активных внутренних вынужденных миграций. Однако уже в 2016 году количество ДТП возросло. Но эксперты связывают это с появлением на дорогах так называемых «евроблях». А то, что некоторые воспринимали наглым поведением на дорогах, на самом деле в большинстве случаев можно было объяснить элементарным незнанием человека дорог новых городов.

Миф 4: Работодатели отдают предпочтение при приеме на работу именно переселенцам – ведь государство компенсирует им средства за трудоустроенных ВПЛ.

Реальность: Действительно, если работодатель берет к себе на работу переселенца и заключает с ним срочный трудовой договор – служба занятости компенсирует ему зарплату такого работника с ЕСВ включительно. Однако есть множество нюансов, учитывая которые становится ясно, что переселенцы не такой уж лакомый кусок для работодателя. Например, с таким сотрудником необходимо заключить договор на период, превышающий продолжительность выплат в 2 раза. Кроме этого, чтобы избежать нарушений и злоупотреблений, государство выплачивает компенсацию работодателем не сразу, а каждый нечетный месяц работы переселенца. Это подтверждают и цифры. Так, по информации Киевского городского центра занятости в 2017 году компенсацию оплаты труда за трудоустройство переселенцев получили всего 52 работодатели. И это в столице.

Миф 5: Государство много помогает переселенцам, они получают кучу всевозможных выплат – пусть за аренду квартиры платят больше.

Реальность: Переселенцы пока могут получить только адресную ежемесячную помощь (Постановление КМУ №505). Размер такой помощи по сравнению с арендой – мизерный. Для трудоспособных лиц это 442 грн (примерно 13 евро), для пенсионеров и детей недавно был поднят до 1000 грн (примерно 31 евро). К тому же, общая сумма не может превышать 3 тыс. грн (примерно 100 евро), а если в составе семьи есть люди с инвалидностью – 3400 грн (примерно 110 евро), многодетная семья – 5 тыс. грн (примерно 160 евро).

Миф 6: Переселенцы получают все выплаты так же, как и мы – местные.

Реальность: На самом деле для получения какой-либо социальной выплаты – даже собственной заработанной пенсии – переселенец должен пройти ряд унизительных и дискриминационных «испытаний». Так, к нему должна прийти проверка и произойти может это в любое время, потому что о ней не сообщают. По результатам такого визита будет составлен акт и вынесено соответствующее решение. Вся эта процедура занимает не один день и требует большого количества ресурсов, ведь штат сотрудников на местах никто не увеличивал. Поэтому часто все эти действия затягиваются.

Кроме того, такие проверки должны проводиться в порядке контроля – не реже одного раза в полгода. И хотя суд отменил отдельные положения дискриминационного Постановления КМУ №365, предусматривающего проверки, акт должен составляться и в дальнейшем. Теперь на местах импровизируют.

Миф 7: У каждого переселенца есть, где жить. А тем, у кого жилье разрушено, его уже восстановили.

Реальность: Существует мнение, что все, кто выезжает с неподконтрольной территории, имеет собственный дом на подконтрольной территории или едет к друзьям, или близким и могут оставаться у них на неограниченное время. Кроме того, с них не требуют платить за коммунальные услуги. Но реальность другая. На сегодня механизм компенсации за разрушенное или поврежденное, или утраченное жилье, отсутствует. Из-за отсутствия такого механизма многие из вынужденных переселенцев не имеют жилья ни на неподконтрольной , ни на подконтрольной территории и вынуждены начинать жизнь сначала.

Источник: Hyser

Читайте также: