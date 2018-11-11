Жителям неподконтрольного Донбасса: Как обратиться в государственные органы Украины (Инфографика). Новости

Граждане Украины, проживающие на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса, могут обращаться в государственные органы. О том, как это сделать, разъяснили в Общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, под обращениями следует понимать изложенные в письменной или устной форме предложения (замечания), заявления (ходатайства) и жалобы граждан Украины и других лиц, которые адресуются органам государственной власти, местного самоуправления, объединениям граждан, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, средствам массовой информации, должностным лицам в соответствии с их функциональными обязанностями.

Обращаться могут:

граждане Украины;

лица, которые не являются гражданами Украины и законно находятся на ее территории. Они имеют такое же право на обращения, как и граждане Украины, если иное не предусмотрено международными договорами.

Понятие обращение включает:

предложение (замечание) – обращение граждан, где высказываются совет, рекомендация относительно деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов всех уровней, должностных лиц, а также высказываются мнения об урегулировании общественных отношений и условий жизни граждан, совершенствования правовой основы государственной и общественной жизни, социально-культурной и других сфер деятельности государства и общества;

– обращение граждан, где высказываются совет, рекомендация относительно деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов всех уровней, должностных лиц, а также высказываются мнения об урегулировании общественных отношений и условий жизни граждан, совершенствования правовой основы государственной и общественной жизни, социально-культурной и других сфер деятельности государства и общества; заявление (ходатайство) – обращение граждан с просьбой о содействии реализации закрепленных Конституцией и действующим законодательством их прав и интересов или сообщение о нарушении действующего законодательства или недостатках в деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, народных депутатов Украины, депутатов местных советов, должностных лиц, а также высказывание мнения по улучшению их деятельности;

– обращение граждан с просьбой о содействии реализации закрепленных Конституцией и действующим законодательством их прав и интересов или сообщение о нарушении действующего законодательства или недостатках в деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, народных депутатов Украины, депутатов местных советов, должностных лиц, а также высказывание мнения по улучшению их деятельности; ходатайство – письменное обращение с просьбой о признании за лицом соответствующего статуса, прав или свобод и тому подобное;

– письменное обращение с просьбой о признании за лицом соответствующего статуса, прав или свобод и тому подобное; жалоба – обращение с требованием о восстановлении прав и защиты законных интересов граждан, нарушенных действиями (бездействием), решениями государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан, должностных лиц.

Обращения могут быть изложены:

устно;

письменно;

в электронной форме.

Устное обращение: Вы можете обратиться к должностным лицам, например, на личном приеме, или позвонив на «горячую линию».

Если вы хотите попасть на личный прием к определенному должностному лицу, общественники рекомендуют заблаговременно уточнить в какие дни осуществляется прием. Чаще всего графики приемов публикуются на официальном сайте органа (организации) либо конкретного департамента (управления).

Быстрее и удобнее обратиться на «горячую линию», особенно если вы находитесь на неподконтрольной территории. Например, функционирует правительственная «горячая линия», обратиться на которую можно, позвонив по номеру 15-45 (все звонки бесплатные). Это «горячая линия» Кабинета министров Украины, на которой фиксируют ваше заявление и перенаправляют его в профильный орган. Обращаясь на правительственную «горячую линию», обязательно узнайте регистрационный номер своего обращения (регистрационную карточку). Именно по этому номеру в дальнейшем сможете узнать, в какой орган передано ваше заявление и было ли оно рассмотрено.

Важно: Для того, чтобы устное обращение было рассмотрено в установленном законом порядке, оно должно быть зарегистрировано.

Кроме «горячей линии» Кабинета министров Украины, вы можете обратиться на «горячую линию» непосредственно самого органа. Например:

0 800 502 757 – Министерство социальной политики Украины;

0 800 503 753 – Пенсионный фонд Украины;

0 800 501 720 – Уполномоченный ВРУ по правам человека;

0 800 501 482 – Служба безопасности Украины;

0 800 500 202 – Национальная полиция Украины;

044 279 98 99 – Государственная миграционная служба Украины и другие.

Кроме бесплатных «горячих линий» в государственных органах функционируют обычные городские номера, на которые также можете обратиться.

Письменное обращение: Находясь на неподконтрольной территории, обратиться с письменным обращением в госорганы проблематично, так как на/с территорию(и) некоторых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей услуги почтовой связи временно не предоставляются или предоставляются с определенными ограничениями. В таком случае единственный вариант – передать свое письменное обращение через знакомых либо родственников.

На подконтрольной территории Украины ваше письменное обращение может быть:

Отправлено по почте. Общественники рекомендуют отправлять заказным письмом, так как при отправке «Укрпочта» выдает чек, где указывается 13-значный уникальный номер, по которому можно узнать о местонахождении отправления и факт его вручения. Отследить свое отправление можно на сайте «Укрпочты». Лично передано в государственный орган. В таком случае заранее подготовьте обращение в 2-х экземплярах (либо сделайте копию). Так как один экземпляр (оригинал заявления) передается в госорган, другой (копия заявления) с отметкой о получении остается у отправителя.

Электронное обращение: Законом Украины «Об обращении граждан» предусмотрено, что письменное обращение может быть направлено с использованием сети интернет, средств электронной связи. Таким образом, направляя электронное обращение, вы можете просто отсканировать свое письменное обращение и добавить его во вложении, либо в самом электронном письме указать всю необходимую информацию (свои данные, суть обращение, контактную информацию).

Электронное обращение вы можете отправить:

1. Со своего электронного адреса на официальный электронный адрес государственного органа. Для электронных обращений действуют такие же правила, как и для обычных письменных. Например, обязательно должна быть указаны ваши данные (ФИО), место проживания, суть обращения, электронный почтовый адрес для получения ответа и другие способы связи с вами. Анонимные обращения не подлежат рассмотрению.

Важно: Применение электронной цифровой подписи (ЭЦП) при отправке электронного обращения не требуется.

Дополнительно общественники рекомендуют после отправки своего электронного обращения связаться с органом и уточнить получено ли ваше обращение, было ли зарегистрировано и какой входящий номер присвоен.

Важно: Переписка на электронные адреса с доменом «ru», например,mail.ru/yandex.ru, государственными органами не осуществляется.

2. Через почтовый ящик gov.ua. Общественники отмечают, что обращение с использованием такого почтового ящика является наиболее официальным. Так как регистрация осуществляется за идентификационным кодом или ЭЦП, что позволяет вас идентифицировать.

Учетная запись на mail.gov.ua, помимо почты, дает доступ к Кабинету электронных сервисов и электронному суду (способу электронной коммуникации с судебными органами).

Для граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольных территориях, mail.gov.ua –возможность свободного доступа к государственным органам и правосудию Украины.

Также существует сайт правительственного контактного центра, через который также возможно подать электронное заявление. Для этого нужно быть зарегистрированным в системе.

Обращение может быть на украинском или другом языке, приемлемом для сторон. При этом запрещается отказ в принятии и рассмотрении обращения со ссылкой на незнание языка обращения.

В обращении обязательно должно быть указано:

ваша фамилия, имя, отчество;

место жительства;

суть обращения;

подпись и дата написания обращения;

в электронном обращении указывается электронный почтовый адрес для получения ответа или другие средства связи с заявителем.

Если адрес регистрации и адрес фактического проживания совпадают, укажите этот адрес.

Если место регистрации и фактическое проживания разные, укажите оба адреса, даже если они на временно неподконтрольной территории.

Общественники отмечают, что дополнительно, особенно для жителей временно неподконтрольных территорий, нужно указать адрес для переписки. Он важен для получения ответа на ваше обращение. Адрес для переписки может быть:

актуальный адрес на подконтрольной территории Украины;

электронный адрес;

адрес отделения «Укрпочты» с указанием «до востребования».

Важно: В отделении «Укрпочты» ваше отправление может храниться в течение 14 календарных дней с даты его поступления. За каждые сутки хранения более 5 рабочих дней с получателя взимается плата согласно действующим тарифам. Срок хранения может быть продлен до 1 месяца но только по письменному заявлению получателя.

Какие обращения не подлежат рассмотрению:

анонимные – обращения, в которых не указано место жительства, не подписанные автором (авторами), а также такие, из которых невозможно установить авторство;

повторные обращения одному и тому же органу от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если первое решено по существу;

обращения лиц, признанных судом недееспособными.

В течение какого срока обращения должны быть рассмотрены?

Законом Украины «Об обращении граждан» предусмотрено такие сроки:

не более 1 месяца со дня поступления обращения;

не позднее 15 дней или безотлагательно – если обращение не требует дополнительного изучения;

если в месячный срок решить вопрос невозможно – устанавливается дополнительный срок, о чем письменно сообщается заявителю, но при этом общий срок не может превышать 45 дней.

Важно: Если затронутые в обращении вопросы не относятся к компетенции адресата, в срок не более 5 дней обращение пересылается по принадлежности, о чем письменно сообщается заявителю.

Обращение может быть рассмотрено в более короткий срок по обоснованному письменному требованию заявителя. Поэтому, если ваш вопрос срочный и не терпит отлагательства, общественники рекомендуют в заявлении это указать.

Что делать, если обращение не было рассмотрено в установленный законодательством срок?

1. Обратиться в вышестоящий орган. Согласно Закона Украины «Об обращении граждан» жалоба на решения, которое обжаловалось, может быть подана в орган или должностному лицу высшего уровня в течение одного года с момента его принятия, но не позднее одного месяца со времени ознакомления гражданина с принятым решением. Жалобы, поданные с нарушением указанного срока, не рассматриваются. Но пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу.

2. Обратиться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсмену). Уполномоченный осуществляет парламентский контроль по защите прав и свобод заявителей, провозглашенных Конституцией Украины, законами Украины и международными договорами Украины. Рассматривает обращения касательно отношений, возникающих между заявителем и органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными и служебными лицами.

На основании сведений о нарушении прав и свобод человека и гражданина может назначать и проводить проверки органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.

В своем обращении к омбудсмену укажите, какие именно нарушения совершены в отношении вас, какое действие (либо бездействие) было совершено при обращении к госоргану.

Обращения подаются уполномоченному в письменной форме в течение года после выявления нарушения прав и свобод человека и гражданина. При наличии исключительных обстоятельств этот срок может быть продлен Уполномоченным, но не более чем до двух лет (ст. 17 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека»).

Уполномоченный не рассматривает тех обращений, которые рассматриваются судами, останавливает уже начатое рассмотрение, если заинтересованное лицо подало иск, заявление или жалобу в суд.

3. Обжаловать решение, действие либо бездействие органа, в который вы обратились, в суде. Согласно ст. 55 Конституции Украины, каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Должностные лица, виновные в нарушение законодательства об обращениях граждан, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Украины.

Перед обращением в суд общественники рекомендуют обратиться за консультацией и помощью в составлении иска к юристам.

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