В Краматорске на «зебре» был сбит 15-летний пешеход. Новости

Полиция Краматорска (Донецкая обл.) расследует дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадал 15-летний парень. Об этом сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, вечером 9 ноября водитель автомобиля ВАЗ 2109 совершил наезд на пешехода.

Сообщение о ДТП поступило в полицию около 17:00. «Предварительно установлено, что 26-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ 2109, двигаясь по улице Парковой, на перекрестке с бульваром Машиностроителей совершил наезд на 15-летнего парня, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пешеход получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

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