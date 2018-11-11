В Краматорске на «зебре» был сбит 15-летний пешеход. Новости

Полиция Краматорска (Донецкая обл.) расследует дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадал 15-летний парень. Об этом сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.
Так, вечером 9 ноября водитель автомобиля ВАЗ 2109 совершил наезд на пешехода.
Сообщение о ДТП поступило в полицию около 17:00. «Предварительно установлено, что 26-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ 2109, двигаясь по улице Парковой, на перекрестке с бульваром Машиностроителей совершил наезд на 15-летнего парня, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу», – говорится в сообщении.
В результате происшествия пешеход получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.
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