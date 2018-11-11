Ситуация в пунктах пропуска утром 11 ноября: Проезда ожидали 175 авто. Новости

Сегодня утром, 11 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 ноября через КПВВ последовало почти 35 тысяч человек и 4 700 транспортных средств:

«Майорск» – 7705 человек и 990 транспортных средств;

«Марьинка» – 8085 человек и 1485 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6950 человек и 1410 транспортных средств;

«Гнутово» – 3255 человек и 820 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8950 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/50;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 0/50;

«Гнутово» – 0/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Оксана: «8:42. В 6:30 приехали в Горловку и сразу на контроль, машин мало. 8:45 уже на Украине».

КПВВ «Марьинка»:

Юля: :8:47. Пусто. Впустили всех, очереди нет»;

Julia: «8:51. Глазам своим не верю... Очереди нет»;

Мария: «9:11. Сегодня выборы, наверное, многие побоялись провокаций и не поехали»;

Алиса: «9:33. Никого».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.