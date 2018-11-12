Выполнение решений ЕСПЧ: Законодательство Украины имеет существенные пробелы. Новости

Законодательство Украины имеет существенные пробелы, которые сдерживают выполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга во время пятой Всеукраинской конференции по уголовному праву и процессу, передает пресс-служба омбудсмена.

«Отсутствие стремления по применению в национальном законодательстве международных стандартов по защите прав человека отражается на общем имидже государства и свидетельствует о достаточно невысоком уровне правовой культуры государства», – заявил он.

По словам представителя омбудсмена, несмотря на ратификацию Украиной более 20 лет назад Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 года), законодательство Украины имеет существенные пробелы, которые сдерживают или даже делают невозможным выполнение решений ЕСПЧ против государства Украина.

Именно поэтому Украина является лидером не только среди заявителей, но и среди неисполнителей решений. Одна из причин – это отсутствие нормы, которая обязывала бы сторону обвинения обращаться в Верховный суд за пересмотром судебных решений, нарушающих права человека.

В качестве примера, Андрей Мамалыга назвал Решение ЕСПЧ по делу «Карпюк и другие против Украины» вынесенное в 2016 году по событиям, которые имели место в 2001 году во время акции «Украина без Кучмы». В настоящее время приговор Голосеевского районного суда города Киева по делу от 25 декабря 2002 года до сих пор не отменен, трое осужденных умерли от болезней, полученных в заключении, а сам Николай Карпюк теперь политзаключенный в России.

Напомним, в ЕСПЧ за защитой своих прав может обратиться любое лицо, неправительственная организация или группа лиц, которые считают себя жертвами нарушения прав, изложенных в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), в результате действия или бездействия государства, и которые не получили достаточную компенсацию. С инструкцией для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине, когда и как искать справедливости в ЕСПЧ, можно ознакомиться здесь.

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