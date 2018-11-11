Никто не признает: Порошенко о «выборах» в «Л-ДНР». Новости

«Выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей, которые проходя сегодня, 11 ноября, никто не признает. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает администрация главы государства.

«Несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества к Российской Федерации относительно большой опасности проведения фейковых выборов на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса, к сожалению, Россия взяла на себя полную ответственность и подтвердила свое участие в оккупации и приняла непосредственное участие в организации этих фейковых выборов», – сказал он.

«Конечно, в результате проведенных консультаций мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы. Условия безопасности не созданы», – отметил Петр Порошенко.

Глава государства сообщил, что дал поручение украинским дипломатам действовать и принимать соответствующие меры. «Будут инициированы несколько мероприятий. Прежде всего, это мы проводим уже в понедельник в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос включен в первую очередь в повестку дня», – отметил он.

По словам президента, начаты консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности. Также вопрос незаконного проведения так называемых «выборов» будет внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам и ближайшего заседания Комитета министров Совета Европы. «Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира», – подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей начались «выборы глав и депутатов парламентов». Голосование продлится до 19:00. П резидент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на временно неподконтрольных украинской власти территориях, призвав их не голосовать на фейковых «выборах».

Напомним, гражданам Украины, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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