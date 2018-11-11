«Выборы» в «Л-ДНР»: Порошенко обратился к жителям неподконтрольного Донбасса (Видео). Новости

Сегодня, 11 ноября, президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на временно неподконтрольных украинской власти территориях, призвав их не голосовать на «выборах глав и депутатов парламентов» в «ДНР» и «ЛНР». Видеообращение он разместил на своей странице в Facebook.

«Хочу обратиться к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях. Не отдавайте свой голос! Не берите участие в фейковых выборах!», – сказал глава государства.

«Россия в традиционной для себя манере делает это для того, чтобы сначала, устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства, выбрать уже назначенных ими следующих марионеток», – подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, Украина будет жестко противодействовать этому и принимать все меры для того, чтобы «вернуть оккупированные Донбасс и Крым». «И весь мир сейчас с нами, с украинцами! Я хотел бы, чтобы это слышали и те, кто сейчас проживает на оккупированном Донбассе», – отметил Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей начались «выборы глав и депутатов парламентов». Голосование продлится до 19:00.

Напомним, гражданам Украины, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины

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