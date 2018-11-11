В Донецке студентам угрожают и заставляют идти на «выборы». Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке студентам «настоятельно рекомендуют» принять участие в незаконном «голосовании», иначе «будут проблемы». Об этом сообщили источники, имена которых не назывют ради их безопасности, передает «Громадське».

В частности, один из студентов Донецкого политехнического университета рассказал, что в профкоме факультета им заявили о необходимости посетить «выборы», иначе факультет и деканат «получат выговор». «Будут проблемы у всех», – подчеркнул представитель профкома.

Представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский также подтвердил, что жителей неподконтрольной части Донбасса заставляют участвовать в «голосовании». «Я не признаю эти выборы, выбора как такового там нет. То, что там сейчас происходит, – людей принудительно сгоняют для того, чтобы они приняли участие в создании и развитии незаконного вооруженного формирования под названием "ЛНР" и "ДНР"», – отметил Лисянский.

Он рассказал, что там установлен план явки на «выборах», а их результаты уже заранее известны. «Им сейчас нужно обеспечить массовость, чтобы снять это на видео и показать. В школы и университеты, на "государственные" предприятия, к частным предпринимателям приходили так называемые спецслужбы с требованием обеспечить явку на этих так называемых "выборах". Сказали: если этого не будет, к ним применят меры, в частности, угрожали уголовным делам. Говорили довольно жестко», – сообщил представитель омбудмена.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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