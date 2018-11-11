Есть проблемы: В Vodafone назвали сроки устранения неполадок с мобильной связью в «ДНР». Новости

Сегодня, 11 ноября, в компании «Vodafone Ukraine» «Донецким новостям» подтвердили проблемы с доступом к мобильной связи на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области.

«Действительно на данный момент возникают трудности в работе связи по Донецкой области, специалисты проинформированы и уже занимаются устранением данной проблемы», – сообщили в компании.

Также названы приблизительные сроки устранения поломки: к 12 ноября нарушения планируют устранить.

Напомним, сегодня жители неподконтрольной территории столкнулись со сложностями с доступом к мобильной связи Vodafone и интернету. В «ДНР» сообщили, что связи нет из-за повреждения оптоволоконной линии связи между «ДНР» и «ЛНР» и дополнили, что «также совершена диверсия на оптоволоконной магистрали "Феникс" на северо-востоке республики».