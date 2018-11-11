В штабе ООС показали, что изымают у граждан на КПВВ (Фото). Новости

На Донбассе граждане, пересекая линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), пытались скрыто перевезти на временно неподконтрольную украинской власти территорию различные вещи и товары. Только с начала ноября было выявлено 24 факта нарушения. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«С начала ноября текущего года сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС, который вовлечен в состав Объединенных сил, совместно с работниками пограничной службы, выявлено 24 факта нарушения порядка перемещения товаров из/на временно оккупированную территорию Украины на общую сумму 3 миллиона 120 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Так, граждане пытались скрыто перевезти: профессиональные усилители звука, косметические средства, компьютерные комплектующие, очки и футляры, подошвы к мужской и женской обуви, мобильные телефоны iPhone, зооветеринарные товары и другое.

Товарно-материальные ценности были изъяты, а в отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 2043 Кодекса об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение суда.