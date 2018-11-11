НВФ под Мариуполем установили мины на деревья, – ОБСЕ. Новости

В полутора километрах от населенного пункта Верхнешироковское (Донецкая обл.) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ увидели мины, установленные на деревьях. Об этом говорится в отчете Миссии.
В частности, к одному из деревьев на высоте 1,5 метра от земли была прикреплена мина. С устройства свисали два провода. «Примерно в 1,4 км к западу от н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), в 1,5 м к северу от асфальтированной дороги, команда СММ впервые увидела мину, прикрепленную к дереву на высоте около 1,5 м над землей. Команда Миссии видела, что с устройства свисали 2 провода», – говорится в сообщении.
Наблюдатели отметили, что это была противопехотная мина МОН-100, оснащенная электронным детонатором.
Напомним, что за 4,5 года военного конфликта Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире. Это несет серьезную опасность для людей, живущих в районе боевых действий. По данным на 1 августа 2018 года, от мин в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пострадало 1 858 человек, из них около 400 погибли.
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