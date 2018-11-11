На роликах на седьмом десятке: Супруги-переселенцы в третий раз начали жизнь сначала (Фото). Новости

Пара пенсионеров-переселенцев Юрий и Надежда (на фото) нашли друг друга, когда им было почти по 60. Поняли, что хотят быть вместе. Но на годовщину совместной жизни им пришлось схватить самое ценное и бежать из родного Донбасса из-за вооруженного конфликта и регулярных обстрелов. Но они не просто сберегли свою любовь, но и успели овладеть украинским языком, а теперь еще и учат людей прекрасному и даже укротили ролики.

Их утро начинается с уборки листьев – пара готовит для себя спортплощадку. Эта влюбленная пара катается на роликах. Каждое утро Юрий преодолевает 12 км, Надежда – 10 км.

К ним уже привыкли другие физкультурники. Их снимают на видео, размещают в соцсетях и без лишних слов незнакомые люди высказывают свое восхищение.

Секрет пары – правильно держать друг друга за руку.

25 сентября 2013 года начали вместе жить в Кировском (после переименования Крестовка) недалеко от Донецка. А ровно через год были вынуждены искать новой судьбы, убегая от вооруженного конфликта и потеряв часть родных.

Они несколько раз начинали жизнь сначала и решили – на новом этапе встанут на ролики.

Из Донбасса 4 года назад забрали самое ценное – свои работы и материалы. Раньше супруги преподавали. В молодежной библиотеке Юрий и Надежда проводят мастер-класс, как рисовать бусинами и стразами. Юрий хвастается своей самой яркой работой – долго старался, но сделал портрет Кобзаря (Тараса Шевченко) из 14 тысяч бисерин.

Переехав в Киев, Юрий и Надежда активно изучают украинский язык и мечтают, как вернутся. «Домой хочется», – делится Надежда.

Убеждают, ролики – это их внутренняя свобода. И напоминают каждому – неважно, сколько тебе лет и где твой дом. «Нужно жить каждый день. Кому-то что-то отдавать, что-то познавать, делиться», – говорит Юрий.

Они любят друг друга и мечтают – найдут бесплатный кружок бальных танцев и будут еще и танцевать, как на Донбассе до войны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»