На Днепропетровщине переселенцы получают счета за непредоставленные услуги. Новости

Переселенцы из Донбасса, проживающие в Синельниково (Днепропетровская обл.), получают платежки за непредоставленные услуги. Так, за холодные батареи и грибок на стенах, и комнату в 16 кв. м переселенцы платят до 2 тыс. грн в месяц. Все они живут в общежитии, отремонтированном за деньги Евросоюза, и уже готовы судиться.

Дом Татьяны Реутской в Ясиноватой подорвали члены незаконных вооруженных формирований. В прошлом году она переехала в Синельниково. Живет в этом общежитии в комнате 16 кв. м. Говорит, зимой согреться невозможно. «Сплю в платке и в куртке, потому что в комнате очень холодно. Из-за того, что холодно, образовался грибок», – говорит она.

А счета за холод приходят заоблачные. В отопительный сезон это и полторы и даже две тысячи гривен. Отдать весь свой заработок за коммуналку женщина не в состоянии, платит, сколько есть. В итоге долг уже составил 4 тысячи. «Составили такой акт, что Реутская Татьяна Николаевна отказывается покрывать долги и не подписывает акт о выселении. Вот так вот», – рассказала переселенка.

Общежитие находится на балансе Синельниковского профессионального лицея. Здесь 300 комнат, однако заселены только 8. Долги за коммуналку есть у всех и они только будут расти, ведь плата за отопление этой зимой увеличится вдвое – предупредили людей. «Январь – 1524 грн, т.е. получается в этом году это скорее всего будет около 3 тысяч», – говорит дочь переселенки Татьяна Она.

Руководство лицея объясняет, что за отопление, воду, водоотведение и квартплату переселенцы оплачивают в зависимости от площади комнаты. А формулу, по которой люди рассчитываются за свет, придумали сами.

Глава Синельниковского городского совета отказался встречаться с журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию. Не получили ни одного ответа и люди, которые полгода забрасывают жалобами и учебное заведение, и городскую власть, и областную.

Поэтому теперь за дело взялись правозащитники. «Люди не могут получить субсидию на оплату. У них в комнатах должны стоять индивидуальные счетчики. По условиям проживания они не могут это сделать. На наш запрос в плане того, а что было предусмотрено, для того, чтобы как-то облегчить условия проживания людей, нам вообще ответили, что городской совет не может вмешиваться, это собственность Министерства образования», – сообщила правозащитница Наталья Кожина.

Юристы передали в горсовет Синельниково очередное заявление с просьбой забрать общежитие для переселенцев у Министерства образования в коммунальную собственность.

Как сообщалось ранее, на Днепропетровщине переселенцы, живущие в общежитии, могут оказаться на улице.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Подробности»

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