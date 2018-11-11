Политическая роль была исполнена: Переселенцы из Донбасса покидают Россию. Новости

Переселенцы из Донбасса, которым не удалось устроиться в России, оставляют ее. Говорят, их выгоняют из общежитий, выселяют из лагерей для беженцев, не берут на работу.

С небольшой автостанции на окраине Москвы ежечасно отправляются рейсы на временно неподконтрольный украинской власти Донбасс. У большинства пассажиров билет в один конец. Переселенцы, которые искали пристанище, покидают Россию, так его и не найдя. Миграционные службы массово отказывают им в убежище, а суды – депортируют.

Семья Шебановых приехала в Павловский Посад (Московская обл.) в 2014 году. Их дом в Ясиноватой разрушил снаряд. Искали в России убежище, но в лагерь, где временно размещали беженцев, мужчину с беременной тогда женой, не взяли. «Это был кошмар дикий – сходите в тот кабинет, сходите в этот кабинет, сходите в тот кабинет, поговорите вон там, поговорите вон там. Нет, мы вам отказ писать не будем, потому что мы знаем, чем чреваты последствия отказа. Мы вам так скажем – идите вы отсюда», – вспоминает переселенка Анна Шебанова.

После почти 5 лет скитаний Шебановы задумались о возвращении на родину. За арендованную квартиру в Подмосковье платить нечем. Анна – в декрете, Павел не может найти работу. У него до сих пор нет легального статуса и вряд ли будет. Чиновники везде отказали. В частности, и в администрации президента России Путина. «Пятый год уже бегаем по инстанциям, чтобы я мог как-то легализоваться, чтобы была какая-то стабильность в жизни, чтобы я мог обеспечивать свою семью сам, а не ходить милостыню не просить. Не хочется ходить и просить дайте денег, дайте хлеба, стыдно, извините», – говорит переселенец Павел Шебанов.

Лагеря для переселенцев из Донбасса в России свернули, из общежитий их выселили. Им негде жить, нечего есть, нет возможности лечиться из-за отсутствия легального статуса. Такие жалобы общественным деятелям поступают все чаще. «По началу все как-то нормально было, все красиво. А с каждым годом все хуже и хуже. Тяжелее с работой, убежище не дают. Смотрят по прописке – "та у вас уже тише стало"», – рассказал переселенец в Москве.

По словам волонтеров, убежище охотно дают бывшим беркутовцам. А рядовым жителям Донбасса отказывают или просто его не продляют. За последний год тех, кто официально имеет этот статус, стало вдвое меньше.

Общественные деятели предполагают, что украинцы, пострадавшие от вооруженного конфликта, России больше не нужны. «Таких людей просто выдворяют за пределы Российской Федерации. Та политическая роль, которая отводилась беженцам с Украины, в том числе прием этих беженцев, видимо, была ими исполнена и перестала быть актуальной для руководства России», – рассказала руководитель общественной приемной комитета «Гражданское содействие» Елена Буртина.

Разочаровавшись, немало переселенцев пакуют чемоданы и сами покидают Россию, не ожидая, когда их выдворят. Жалуются не только на чиновников, которые отказывают им в статусе, но и на враждебное отношение россиян. «Донецких не любят во всех городах, не обязательно в Москве. Нас поддерживают только в ток-шоу, по телевизору. А на бытовом уровне – нет», – поделился мужчина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сегодня»